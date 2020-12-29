На льду в акватории Невы заметили неадекватного мужчину

Он ходил по льду в районе Свердловской набережной и Пискаревского проспекта.

В пятницу, 1 января, жители Петербурга заметили на льду в акватории Невы мужчину, который отказывался возвращаться на берег. На помощь приехали сотрудники ГУ МЧС по городу. Об этом пишет "Фонтанка".

Мужчину заметили в районе Свердловской набережной и Пискаревского проспекта. Сначала он не соглашался уходить со льда. Однако при помощи уговоров его удалось убедить. Сейчас он находится на набережной. Есть подозрения, что неадекватная реакция незнакомца вызвана алкогольным опьянением. На место вызвали полицию и скорую помощь для оценки состояния здоровья мужчины.

Ранее мы писали, что в Петербурге могут продлить запрет выхода на лёд после 15 января.

Фото: pixabay.com