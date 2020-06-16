Прогулочный катамаран и катер столкнулись в Выборгском заливе

Обошлось без пострадавших.

Накануне, 17 июля, в Выборгском заливе столкнулся прогулочный катер с частным катером. Об этом в понедельник, 18 июля, рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, днем в 15:30 судоводитель катер "Вустер Магнум" не справился с управлением и столкнулся с тримараном "Медуза-1". Обошлось без пострадавших. В сообщении отметили, что значительных повреждений судов и разлива нефтепродуктов не имеется.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего, а также даст оценку действиям ответственных лиц.

Фото: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура