В Петербурге суд рассмотрит дело о прогулке с собакой, которая закончилась стрельбой

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего петербуржца. Он обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По версии следствия, вечером 1 сентября 2024 года обвиняемый, находясь в салоне арендованного автомобиля, вступил в конфликт с прохожими на Учительской улице. В какой-то момент автомобилист достал пистолет "Grand Power T10", после чего три раза выстрелил в сторону потерпевшего.

Как пояснил потерпевший, он вышел выгуливать собаку. Мужчина заметил, что обвиняемый припарковал машину на тротуаре, мешая свободному проходу, за что пожилая женщина сделала ему замечание. В ответ водитель покрыл пенсионерку нецензурной бранью. Тогда мужчина-пешеход вступился за женщину и сделал замечание водителю, после чего тот достал пистолет и стал стрелять.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv