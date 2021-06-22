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Программу льготных билетов с 19 апреля увеличат в Эрмитаже
Сегодня, 22:30
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Программу льготных билетов с 19 апреля увеличат в Эрмитаже

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Пенсионеры, студенты, курсанты, сотрудники музеев России смогут посещать Музей Императорского фарфорового завода бесплатно.

Со вторника, 19 апреля, Эрмитаж расширит список льгот для посетителей. Об этом рассказали в пресс-службе музея. 

Пенсионеры, студенты, курсанты, сотрудники музеев России смогут посещать Музей Императорского фарфорового завода бесплатно. Также они смогут бесплатно посетить Главный штаб и вернули льготную цену в Главный музейный комплекс.

Отметим, что расширили и список тех, кто может воспользоваться льготами. Теперь многодетные семьи, аспиранты, адъюнкты, интерны, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и ветераны боевых действий также могут приобретать билеты по льготам.

Фото: Piter.tv
 

Теги: билеты, льготы, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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