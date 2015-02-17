Программу экскурсий в пригороды на электричках расширят в Петербурге

Длительность экскурсии от 2,5 до 4,5 часов. Они пройдут 9, 17 и 23 апреля.

Стало известно, что программу экскурсий в пригороды Петербурга на электричках расширят. Об этом 2 апреля, в субботу, рассказали в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

В апреле состоится четыре групповых пешеходных экскурсий по главным достопримечательности Пушкина, Зеленогорска, Колпино, Ломоносова, Гатчины и Нового Петергофа. Во время экскурсии посетителям расскажут о местной архитектуре, которую можно увидеть своими глазами, необычные исторические факты, а также их ждут увлекательные прогулки и посещение зданий и сооружений, представляющих собой историческую и культурную ценности.

Сообщается, что от 2,5 до 4,5 часов будут длиться экскурсии "Колпино — город романтиков", "Ораниенбаум — город апельсинового дерева" и другие. Они пройдут 9, 17 и 23 апреля. Сейчас на них открыта запись, чтобы принять участие, нужно оставить заявку.

Ранее мы писали, что на майские праздники между Петербургом и Москвой запустят дополнительные поезда.

Фото: Piter.tv

