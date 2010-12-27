Программист в Петербурге хочет отсудить у Amazon почти 44 миллиона рублей

Мужчина обвиняет компанию в том, что с его изобретения были удалены все авторские права.

Программист Антон Мамичев подал иск на сумму 43 845 200 рублей на компании Amazon и Veeam Software AG. Об этом 18 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Мужчина обвиняет организации в том, что они удалили авторские права с его изобретения.

По заявлению Мамичева, он является автором программы для ЭВМ "eLearning Metadata Manager". Когда он увольнялся в 2016 году, он предложил ее своему работодателю, Veeam Software AG, на основе лицензии с закреплением авторского права. Компания приняла предложение, но уже в 2017 году из кода исчезли все инициалы Мамичева: (С) 2012-2017 Anton Mamichev.

Спорная программа в данный момент размещается на домене Veeam Software AG. Хостинг швейцарской компании предоставляет Amazon. Мамичев просит взыскать с ответчиков средства за удаление информации об авторском праве и нарушение исключительных прав. От Amazon также требуется удалить все экземпляры программы и запретить ее использование в сетях, принадлежащих американскому провайдеру.

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