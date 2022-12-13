Специалистов-промышленников будут готовить в Петербурге

В Северной столице запустят программы по подготовке кадров в сфере промышленности. Об этом изданию "Фонтанка" рассказал председатель городского КППИиТ Кирилл Соловейчик.
Программы будут базироваться на работе Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Он будет вовлекать в работу колледжи и другие образовательные организации, имеющие лицензию. В общей сложности на данный момент в городе насчитывается 15 образовательных центров.
Соловейчик добавил, что программы позволяют предприятиям самостоятельно подготовить для себя профессиональные кадры за счёт городского бюджета.
Фото: Pxhere
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