"Поле чудес" посветят древнему городу Дербенту

В эфире шоу представят местную культуру и быт города.

Капитал-шоу "Поле чудес" впервые снимет выпуск, полностью посвященный одному городу – Дербенту. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Дербента.

В этом году Первый канал снимает цикл передач, посвященных регионам России. Дербент получил эксклюзив – впервые за всю историю "Поле чудес" участниками будут жители одного города. В эфире представят местную культуру и быт Дербента. Начальник управления культуры, молодежной политики и спорта Дербента Самиля Наджафова и советник главы Дербента Шуми Шабатаев встретились с Леонидом Якубовичем и обсудили все детали съемки будущей передачи.

Выпуск про Дербент выйдет на Первом канале в этом году. Более точной даты пока не называется.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря. В 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Сейчас город является вторым по величине в Дагестане. Его население составляет более 120 тысяч человек.

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Фото: Википедия