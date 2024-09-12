Профессор Соколов рассказал о перенесении мощей Александра Невского в Петербург

Новая столица должна была вызывать уважение у европейских городов. Для этого был необходим монастырь, который стал Александро-Невской лаврой.

Профессор, доктор исторических наук, проректор Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена Роман Соколов поделился с "Петербургским дневником" своими размышлениями о перемещении мощей святого благоверного князя Александра Невского в Петербург и их дальнейшей судьбе.

Эксперт рассказал, что после смерти князя Александра его тело было перевезено во Владимир, где он был великим князем. Там его похоронили в Богородице-Рождественском монастыре, а не в Успенском соборе, что было необычно для тех времен. Возможно, это связано с тем, что перед смертью Александр Невский принял монашеский постриг. В 1380 году после победы в Куликовской битве начали задумываться о заступничестве небесных сил. В частности, о помощи князя Александра в этой битве. Согласно житию, два старца обратились к нему за помощью, и он встал из гроба, чтобы поддержать русское войско. Это событие было признано чудом. Позже его мощи нашли и поместили в храм для поклонения.

Хотя официально Александр Невский не был причислен к лику святых в те времена, его уже почитали за военные заслуги и благочестивую жизнь. Составление его жития стало первым шагом к его канонизации. Официальная канонизация состоялась в 1547 году, в эпоху правления Ивана IV. Соколов уточнил, что во Владимире случалось несколько пожаров, о которых даже нет записей в летописях. Мощи князя сильно пострадали. К тому времени, когда они были перемещены, остались лишь костные останки. Однако в православии считается, что мощи святого остаются святыней независимо от их состояния.

Перевоз мощей в Петербург было важным решением Петра I, считает Соколов. Новая столица должна была вызывать уважение у европейских городов. Для этого был необходим монастырь, который стал Александро-Невской лаврой. Петр I видел себя продолжателем дела Александра Невского, ведь он вел войны со Швецией. Он осознавал важность символов и идеологии, поэтому ему был нужен покровитель новой столицы. Александр Невский стал таким святым.