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Проезд в петербургском транспорте будет бесплатным для ветеранов ВОВ 22 июня
Сегодня, 17:46
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Проезд в петербургском транспорте будет бесплатным для ветеранов ВОВ 22 июня

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Для бесплатного проезда необходимо предъявить соответствующее удостоверение.

В годовщину начала Великой Отечественной войны (ВОВ), 22 июня, проезд в петербургском наземном транспорте и метрополитене для ветеранов будет бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города в понедельник, 21 июня. 

Также бесплатный проезд доступен инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также обладателям медали "За оборону Ленинграда" и знака "Жителю блокадного Ленинграда".

Ранее мы писали, что администрация Ленобласти останавливает стройку на месте захоронения в поселке Тельмана.

Фото: Piter.tv

Теги: ветераны вов, проезд, транспорт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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