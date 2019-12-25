Проезд в петербургском транспорте будет бесплатным для ветеранов ВОВ 22 июня

Для бесплатного проезда необходимо предъявить соответствующее удостоверение.

В годовщину начала Великой Отечественной войны (ВОВ), 22 июня, проезд в петербургском наземном транспорте и метрополитене для ветеранов будет бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города в понедельник, 21 июня.

Также бесплатный проезд доступен инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также обладателям медали "За оборону Ленинграда" и знака "Жителю блокадного Ленинграда".

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Фото: Piter.tv