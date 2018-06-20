ГАТИ: с 1 по 30 апреля закрывается движение по нескольким улицам Петербурга

Чиновники рассказали о ремонтных работах, которые временно изменят возможность передвижения по дорогам Северной столицы.

С первого по тридцатое апреля в Санкт-Петербурге вводятся новые ограничения движения для транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ. Из-за ремонтных работ придется приостановить проезд по нескольким маршрутам.

Организацией ГУП "Водоканал" будет перекрыт участок по нечетной стороне набережной реки Карповки, начиная от Геслеровского моста и заканчивая Каменноостровским проспектом. Работники компании займутся реконструкцией инженерных сетей.

Специалисты "Возрождения" закроют движение от Воинского переулка до Славянской дороги, а также по Шлиссельбургскому шоссе в районе поселка Усть-Ижора, начиная от Петрозаводского шоссе до Воинского, и перекресток с Садовой улицей.

Мероприятия по укладке газопровода остановят автомобилистов по Менделеевской улице, на территории к 14 дому по Чугунной улице. Ремонт трамвайных путей ограничит проезд по Среднеохтинскому проспекту, включая пересечения Шепетовской-Панфиловой и Среднеохтинского-Большой Пороховской улицы.

Фото: Piter.tv