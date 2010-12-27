На Петроградке закроют движение из-за парада нахимовцев: схема объезда

Парад учащихся Нахимовского училища ограничит движение на Петроградской стороне. Закрывать проезд будут движение 30 августа и 1 сентября.

Автовладельцев ждут ограничения движения на петроградской стороне. Причиной станет торжественный парад Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации. Перекрывать движение будут с 15.00 до 17.00 в среду. 30 августа, а также с 09.00 до 13.00 в пятницу, 1 сентября.

Для машин закроют по Петровской набережной на участке от Мичуринской улицы до Петроградской набережной, а также по Петроградской набережной от Петровской до Пеньковой улицы.

На время ограничений объезд осуществляется по улицам Мичуринской и Пеньковой. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры подготовил схему объезда.

Фото: Instagram / tany_gu, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры