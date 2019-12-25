Петербурженка лишилась 238 тысяч рублей за проезд на красный

Опасный маневр на дороге привел к ДТП и повреждению другого автомобиля.

Судебные приставы взыскали с петербургской автоледи более 238 тысяч рублей за нарушение ПДД, которое привело к аварии и повреждению другого автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УФСПП по городу.

Установлено, что в ноябре 2016 года 44-летняя горожанка выехала на перекресток на красный сигнал светофора и врезалась в другой автомобиль. В результате аварии машина другого водителя серьезно пострадала, страховая компания мужчины признала случай страховым и произвела выплату в 270 тысяч рублей. Водитель, однако, посчитал сумму недостаточной и обратился в суд, инстанция постановила взыскать в его пользу 238 542 рубля.

Судебные приставы уведомили автомобилистку о возбуждении исполнительного производства, но женщина так и не явилась не прием. Приставы запретили регистрационные действия в отношении ее внедорожника, и вскоре петербурженка выплатила положенные деньги в полном объеме.

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Фото: Piter.TV