Проезд на Таллинском шоссе перекрыл воздушный шар

Средство передвижения все же удалось надуть спустя время.

Вечером во вторник, 4 июля, на обочине Таллинского шоссе приземлился огромный воздушный шар. Информация об этом появилась в ВК-сообществе ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб.

Шар мешал проезду машин в селе Русско-Высоцкое. По информации одного из автовладельцев, он накренился на трассу и не оставил достаточного места для движения.

Спустя несколько минут, средство передвижения по воздуху все же удалось надуть – шар снова поднялся вверх.

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Фото: ВКонтакте / maximus12