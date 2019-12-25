Проектная документация для трех станций "коричневой" линии метро Петербурга будет подготовлена в этом году

Комитет по строительству Петербурга озвучил график работ на втором участке Красносельско-Калининской (коричневой) линии метро. Согласно плану, разработка проектной документации для станций "Заставская", "Боровая" и "Каретная" будет завершена в третьем квартале 2026 года. После этого проект должен пройти государственную экспертизу.

На данный момент на строительных площадках уже ведутся активные работы. На территории будущей станции "Броневая" специалисты занимаются инженерной подготовкой территории и проводят тестовое бурение для создания грунтоцементного массива. На станции "Заставская" завершено сооружение ствола, сейчас идет строительство горного комплекса и проходка околоствольного двора. На станции "Боровой" возводят фундаменты под горный комплекс и ведут проходку ствола. На "Каретной" (шахта №853) активно бурят замораживающие скважины — выполнено уже 8 из 43 необходимых.

Напомним, что пока Красносельско-Калининская линия состоит всего из двух станций — "Юго-Западная" и "Путиловская", открытых в 2025 году. Это самый короткий участок метро в городе.

Ранее мы сообщили о том, что экс-подрядчик "Метростроя" за 1,5 млрд рублей облицует станции Богатырская и Каменка.

Фото: пресс-служба АО "Метрострой Северной столицы"