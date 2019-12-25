Проект закона о детском омбудсмене Петербурга прошел второе чтение

Омбудсменом может стать гражданин не младше 30 лет с безупречной репутацией.

В Законодательном собрании Петербурга разрабатывают законопроект о региональном уполномоченном по правам ребенка. Сегодня, 2 июня, документ прошел второе чтение.

Депутаты решили определить основные задачи и полномочия детского омбудсмена. Уполномоченный — это государственная должность. Им может стать гражданин не моложе 30 лет с безупречной репутацией, имеющий высшее образование и опыт работы по реализации и защите прав и законных интересов детей, восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей либо опыт правозащитной деятельности. Омбудсмена выбирают раз в пять лет депутаты ЗакСа. До этого кандидатуру должен одобрить Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Один и тот же человек не может занимать должность более 2 раз подряд.

Также в законопроекте прописаны задачи, полномочия, деятельность, порядок назначения на должность, правила личного приема.

Напомним, на данный момент детей в Петербурге защищает Анна Митянина.

Фото: VK / Анна Митянина