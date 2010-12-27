Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену. Здание, состоящее из пяти этажей и технического подполья, будет связано теплым переходом с отдельно стоящим корпусом детской поликлиники.

Проект поликлиники в Кудрово получил положительное заключение экспертизы. Об этом пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Проектно-сметная документация на объект полностью готова. Конкурсные процедуры на строительство будут объявлены до конца июля. Государственный контракт с подрядной организацией планируется заключить до 1 сентября. Ввод учреждения в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Сметная стоимость строительства составляет 960,5 млн рублей. Средства на проектные и строительные работы выделяются из бюджета Ленинградской области.

Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену. Здание, состоящее из пяти этажей и технического подполья, будет связано теплым переходом с отдельно стоящим корпусом детской поликлиники. Общая площадь объекта составит 6,5 тысяч квадратных метров. Планируемая мощность будущего медицинского учреждения рассчитана на оказание помощи для 43 тысяч человек.