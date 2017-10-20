Проект бюджета Ленобласти запомнил робот-чиновник

Администрация Ленобалсти для передачи проекта бюджета региона на 2018 год Законодательному собранию использовала робота в костюме.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил с председателем законодательного собрания региона Сергеем Бебениным проект бюджета на 2018 год. Администрация области передала документы в парламент необычным способом.

Дрозденко торжественно объявил, что информация записана не просто на флешке, а в памяти роботизированного устройства. Робот-чиновник въехал в кабинет к губернатору и пообщался с ним и его гостем. Андроида одели в костюм и галстук, лицо собрали из конструктора, а волосы сделали из проводов. При этом на голове у робота прикреплены антропоморфные уши. Но вот ростом электрнный чиновник не вышел: он едва достает Дрозденко и Бебенину до груди.

Андроид запомнил все данные консолидированном бюджете Ленобласти и отвечал на вопросы о нем.

Робот ответил на вопросы о бюджете очень пафосным голосом. Правда, его речь заставляет чувствовать себя неуютно: он говорит о бюджете как в фильме ужасов. Еще больше страха нагоняют его светящиеся красным глаза.

Фото и видео: Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области