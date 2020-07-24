Проект библиотеки Алвара Аалто прошел отборочный этап во всероссийском конкурсе

Проект нацелен на формирование позитивного образа русского языка, привитие навыков русской устной речи у иностранных студентов, формирование у них знаний о культуре и о традициях России.

Проект "Говорим и читаем по-русски: библиотека и социализация иностранных студентов в поликультурной языковой среде" - один из самых ярких проектов библиотеки последних трех лет. Он предназначен для иностранных студентов, учащихся РГПУ им. Герцена. Социокультурная инициатива реализуется среди студентов из Туркмении, Таджикистана, Республики Беларусь.

Библиотека Алвара Аалто на протяжении всей своей истории работает с различными учебными заведениями. С 1996 года сотрудники учреждения очень плотно выстраивают свои взаимоотношения, организуют различные проекты с высшими учебными заведениями, которые работают на территории города Выборга.

Это и библиографические уроки, когда мы знакомим со справочно-библиографическим аппаратом, как традиционным, так и электронными ресурсами, как работать со словарями по русскому языку. Проводили совместные мероприятия, например, читали Шекспира, читали произведения русских классиков, проводили уроки памяти, уроки краеведения. Конечно, очень важно было рассказать об истории нашего уникального города, чтобы студенты полюбили наш город так же, как любим его мы. Елена Рогозина, директор библиотеки Алвара Аалто.

Библиотека реализует данный проект в течение трех лет. Он был отобран экспертной комиссией Ленинградской области для участия в III Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений. На первом этапе было рассмотрено 28 заявок из 12 муниципальных районов Ленинградской области.

Каждое мероприятие в рамках проекта адаптировано в соответствии с уровнем русского языка у студентов.

Самые интересные для них мероприятия были - посвященные жизни Пушкина и Лермонтова. И не удивительно, поскольку, это будущие преподаватели русского языка и литературы в своих странах. Елена Тюрми, заведующая отделом обслуживания библиотеки Алвара Аалто.

Кроме того, сотрудники библиотеки активно вовлекают студентов в культурную жизнь Выборгского района. В 2019 году они посещали мероприятия всероссийской акции "Библионочь", участвовали в "Тотальном диктанте".

Проект нацелен в первую очередь на формирование позитивного образа русского языка, привитие навыков русской устной речи у иностранных студентов, на формирование у них знаний о культуре и о традициях , о быте народов Российской Федерации.

- пояснила Тюрми.

Библиотека и дальше будет работать с категорией иностранных граждан и планирует обобщить и передать опыт своим коллегам из других библиотек и образовательных учреждений.