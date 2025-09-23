Литературный квиз проекта "Большая читка" состоится в Петербурге

Вопросы игры разработаны современными авторами, а в качестве ценных наград предусмотрены многочисленные экземпляры книг.

Проект "Большая читка" приглашает всех любителей литературы на крупный литературный квиз, который состоится 25 сентября в 19:00 в пространстве DEAD POETS BAR, расположенном по адресу ул. Чехова, 1/12. Об этом пишет "Пететрбургский дневник".

Вопросы игры разработаны современными авторами, а в качестве ценных наград предусмотрены многочисленные экземпляры книг. Мероприятие нацелено на объединение читателей и литераторов, представляя литературу в новом свете и делая её ближе широкой аудитории.

Организаторы приготовили особый сюрприз – эксклюзивный авторский напиток под названием "Улитка на склоне", созданный специально для данного мероприятия. Дополнительно программу украсят особые номинации, учрежденные известными представителями петербургской писательской среды, такими как Валерий Айрапетян, Сергей Носов, Светлана Волкова и Виктор Тихомиров.

Фото: ВКонтакте / Большая читка