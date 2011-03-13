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Продуктовый ритейл массово покидает центр Петербурга
Сегодня, 22:34
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Продуктовый ритейл массово покидает центр Петербурга

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За полгода закрылось более 30 магазинов — в 2,5 раза больше, чем в 2024 году.

В Санкт-Петербурге наблюдается устойчивая тенденция к сокращению числа продуктовых магазинов в центральных районах. По данным за первое полугодие 2025 года, на главных торговых улицах города прекратили работу более 30 продовольственных точек, что в 2,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Эксперты связывают этот процесс с несколькими факторами: низкой плотностью населения в центре, ростом популярности служб доставки среди офисных работников, а также ужесточением лицензионных требований для продажи алкоголя. Владельцы торговых сетей переориентируются на густонаселенные районы, где аренда дешевле, а спрос стабильнее. Об этом сообщает РБК.

Одновременно в центре города развивается новый формат компактных магазинов, ориентированных на туристов и работников офисов. Такие точки предлагают ограниченный ассортимент готовой кулинарии, напитков и товаров импульсного спроса, что делает их более рентабельными по сравнению с традиционными супермаркетами.

Ранее закрытый супермаркет на Лиговском проспекте ограбили 17-летние подростки.

Фото: pexels

Теги: петербург, ритейл
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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