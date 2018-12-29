Продолжение фильма "Лед" выйдет на экраны 14 февраля 2020 года

Актерский состав и подробности сюжета пока не известны.

Картина "Лед", в которой главные роли сыграли Аглая Тарасова, Александр Петров и Милош Бикович вышла на экраны в 2017 году. Создатели этой ленты рассказали о планах снять продолжение. Об этом сообщают российские СМИ.

Фильм "Лед" рассказывает о талантливой фигуристке Наде Лапшиной, которая после серьезной травмы смогла вернуться на лед. В фильме также снялись Ксения Раппопорт, Ирина Старшенбаум, Мария Аронова и другие.

В конце декабря 2018 года фильм "Лед" был объявлен номинантом на национальную премию в области кинематографии "Золотой орел". Эта картина стала лидером по числу номинаций, она претендует на десять наград, включая "Лучший фильм". Александр Петров и Аглая Тарасова будут соревноваться за звание лучшего актера и лучшей актрисы. Наградят победителей уже в пятницу 25 января, но уже за несколько дней до этого события создатели "Льда" объявили, что в 2020 году свет увидит продолжение фильма. Актерский состав и подробности сюжета пока не известны. Премьера второй части запланирована на 14 февраля.

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Фото и видео: KinoGuru/ Youtube