Продолжается прием заявок на конкурс "#СпросиСтроителя" на лучший детский вопрос

Для участия в конкурсе принимаются текстовые и видео-вопросы.

Продолжается прием заявок на конкурс на лучший детский вопрос о строительстве и отраслевых специальностях. Заявки принимаются до 27 июля, сообщил портал "Строительный Петербург".

Конкурс организован Общественным советом при Минстрое России. По его итогам ответы на лучшие вопросы дадут Председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин и глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Для участия в конкурсе принимаются текстовые и видео-вопросы. Работы оценивают по следующим номинациям:

– Самый оригинальный текстовый вопрос;

– Самый оригинальный видео-вопрос;

– Лучший вопрос об истории строительства.

Принять участие в нём могут дети от 6 до 14 лет. Заявку можно оставить через официальную страницу конкурса в разделе "Конкурс СпросиСтроителя". Победителей наградят в рамках празднования Дня строителя в начале августа 2023 года.

Фото: Минстрой России