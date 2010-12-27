Продлено перекрытие съезда на развязке КАД с Пулковским шоссе

Этот участок трассы закрыт для транспорта еще с 16 мая.

В пятницу, 31 мая, в ФКУ Упрдор "Северо-Запад" рассказали, что третий съезд на развязке КАД с Пулковским шоссе будет перекрыт еще на три дня, до 3 июня 2019 года.

Причиной этому стало продление строительства развязки трассы М-11 между Петербургом и Москвой. Подрядчик планировал закончить работу до конца мая, однако этого не получилось.

В настоящее время на трассе установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, которые ограждают работы, смонтирована световая сигнализация.

"Дополнительно на участке км 68-850 – км 69+150 внутреннего кольца КАД перекрыты полоса безопасности, первая полоса и введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. по второй, третей и четвёртой полосам", - добавид начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"