Продление льготной ипотеки обойдется бюджету в миллиарды рублей

Программу льготной ипотеки было предложено продлить до июля 2022 года.

В ближайшие три года продление госпрограммы ипотеки на новых условиях обойдется бюджету в 89 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте Минфина.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки еще на год, до июля 2022 года. Однако условия немного изменятся – ставка будет равняться 7%, а максимальный лимит по кредиту составит 3 млн рублей. Кроме того, семейную ипотеку предлагается распространить на семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года. По семейной ипотеке максимальная сумма кредита в Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей, в других регионах - 6 млн рублей.

Отмечается, что в 2021- 2024 годах на продление льготной ипотеки под 7% годовых государство потратит порядка 40 млрд рублей, а на семейную ипотеку – около 49 млрд рублей.

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