В России впервые с 2015 года сократились продажи одежды и обуви

Эксперты связывают данный факт с повышением НДС, падением доходов населения и с погодными аномалиями.

В прошлом году продажи одежды, обуви и аксессуаров в России сократились на 3-4%. Это первое падение за последние несколько лет. Об этом сообщил "Коммерсант".

Эксперты связывают данный факт с повышением НДС, падением доходов населения и с погодными аномалиями.

Аналитики Fashion Consulting Group посчитали, что оборот рынка одежды в России упал до 2,26-2,29 триллиона рублей, что зафиксировали впервые с 2015 года. Люди стали чаще покупать вези в дискаунтерах и масс-маркетах.

Спрос на бензин в России рекордно обрушился.