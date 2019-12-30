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В России впервые с 2015 года сократились продажи одежды и обуви

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Эксперты связывают данный факт с повышением НДС, падением доходов населения и с погодными аномалиями.

В прошлом году продажи одежды, обуви и аксессуаров в России сократились на 3-4%. Это первое падение за последние несколько лет. Об этом сообщил "Коммерсант".

Эксперты связывают данный факт с повышением НДС, падением доходов населения и с погодными аномалиями.

Аналитики Fashion Consulting Group посчитали, что оборот рынка одежды в России упал до 2,26-2,29 триллиона рублей, что зафиксировали впервые с 2015 года. Люди стали чаще покупать вези в дискаунтерах и масс-маркетах.

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Теги: обувь, одежда, продажа
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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