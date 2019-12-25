Продажи новых легковых авто в РФ снизились на 17,6%

Самым популярным брендом стала отечественная Lada.

Продажи новых легковых авто в РФ по итогам августа снизились на 17,6%. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Отмечается, что за месяц было продано 122,2 тыс. единиц. Самым популярным брендом стала отечественная Lada. Ее продажи в августе составили 27,6 тыс. автомобилей. Второе место занял Haval с показателем 16 тыс. проданных единиц. Тройку лидеров замкнул Chery (11 тыс.).

Ранее Мантуров заявил, что восстановление авторынка будет зависеть от снижения ключевой ставки.

