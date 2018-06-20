В 2019 году петербуржцы стали меньше покупать новые автомобили

Объемы продаж снизились впервые за два года.

В Петербурге снизились объемы покупаемых автомобилей. Об этом сообщает Gazeta.SPb со ссылкой на "Auto-Dealer-СПб". За первые два месяца 2019 года компании реализовали чуть меньше 20 тысяч новых транспортных средств. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, показатель на один процент меньше.

В феврале в Северной столице реализовано 11,2 тысячи иномарок. За февраль петербуржцы купили на два процента автомобилей меньше, чем в 2018 году. По словам экспертов, отрицательной динамики в данной отрасли не наблюдалось уже два года. В последний раз резкое сокращение (на три процента) было зафиксировано в феврале 2017 года

Отметим, что сейчас лидерами авторынка в Петербурге является концерн "КИА". Производитель увеличил отрыв от второго места, которое занимает "Хендай". На третьей позиции расположилась отечественная "Лада".

Фото: Piter.tv