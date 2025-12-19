Спрос на свинину остался без изменений.

Продажи баранины в России упали на 39% по итогам первых девяти месяцев 2025 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Росстата и аналитической компании Ntech.

Отмечается, что производство овец и коз в сельскохозяйственных организациях в прошлом году снизилось на 6,3% в годовом выражении и составило 26,7 тысячи тонн. Кроме того, продажи говядины с января по сентябрь 2025-го упали на 6%. Спрос на свинину остался без изменений. При этом отмечается рост спроса на курицу.

По словам главы центра компетенций в АПК "Рексофт Консалтинг" Андрея Кучерова, овцеводство страдает уже не первый год. Кроме того, негативная тенденция продолжает усиливаться без ожидания какого-то "перелома".

Фото: pxhere.com