Продажи алкоголя в России в 2025 году стали минимальными за восемь лет. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Объем розничных продаж алкогольной продукции по сравнению с 2024-м сократился на 9,3%. Показатель составил 205,7 млн дал. Продажи алкоголя в стране снижаются второй год подряд и достигли самого низкого показателя с 2017-го, когда было зафиксировано 193,7 млн дал.

Сильнее всего просели продажи игристых вин. Объем розничных продаж этого напитка составил 22,7 млн дал. Объемы реализации вина упали дон 56 млн дал. Ликерные вина просели до 1,15 млн дал.

В случае с крепким алкоголем продажи водки упали до 2,7 млн дал. Объем продаж коньяка составил 1,2 млн дал.

