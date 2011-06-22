"Роскосмос" продаст 6,7 га своей земли в Ленобласти

Лот выставлен на организованном совместно с АО "НИИ командных приборов" аукционе за 20,3 млн рублей.

Петербургский Фонд имущества продаёт земельный участок в посёлке Тарасово Выборгского района Ленобласти. Земля принадлежит "Роскосмосу", её начальная цена лота на торгах составляет 20,3 млн рублей. Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу организации.

Общая площадь участка рекреационного назначения равна почти 7 га. Его продадут в рамках аукциона, организованного совместно с АО "НИИ командных приборов".

Лот является примыкающей территорией к детскому лагерю "Олимпийские надежды", в 5 км расположен Гладышевский заказник, а в 20 км – Курортный район Северной столицы. Территорию можно потенциально использовать для развития туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

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Фото: фондимущества.рф