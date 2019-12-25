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Продажа мороженого в Петербурге бьет рекорды
Сегодня, 20:14
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Продажа мороженого в Петербурге бьет рекорды

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Спрос на продукт вырос до 80%.

Из-за аномальной жары в Петербурге, горожане стали чаще покупать мороженое, сообщают ретейлеры. Аналитики выяснили, что спросом пользуются пломбир, эскимо и фруктовый лед. 

В некоторых магазинах спрос вырос на 80%. Так, в "Ленте" мороженое чаще покупали на 15%, а курьеры "Самоката" доставляли сладкий продукт на 85% чаще, по сравнению с предыдущей неделей. Пользователи "Яндекс.Лавки" заказывали мороженое на 35% чаще на этой неделе. В "Перекрестке" порционное мороженое доставили 9 295 раз – это на  64,4% больше, чем неделей ранее.

Ранее мы писали, что петербуржцы в жару увеличили траты на шляпы, фруктовый лед и вентиляторы.

Фото: Pixabay

Теги: жара в петербурге, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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