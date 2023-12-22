В администрации Василеостровского района отреагировали на продажу конки

Представители администрации подчеркнули, что формально конка является не памятником, а нестационарным торговым объектом, который использовался для продажи прессы и кофе.

Обсуждение продажи народного памятника конке в Василеостровском районе вызвало большой резонанс среди местных жителей. Администрация района выразила признательность всем за проявленную заботу и поделилась общим беспокойством в отношении судьбы этого объекта, который стал символом Васильевского острова и привлекает горожан и туристов. В пресс-службе надеются, что вопросы, связанные с нарушением договорных условий, будут решены в интересах всех, и конка сохранится на своём месте.

Представители администрации подчеркнули, что формально конка является не памятником, а нестационарным торговым объектом, который использовался для продажи прессы и кофе. Ранее там располагались билетные кассы. В недавнем прошлом конку отремонтировали, и она приняла участие в городском смотре на лучшее благоустройство, организованном Василеостровским районом. Объект также был признан "лучшим нестационарным торговым объектом России" в конкурсе, проводимом Министерством торговли.

В этом году Василеостровской конке исполняется 20 лет.

Ранее мы сообщили о том, что будущее кукольного театра обсудили в Петербурге.

Фото: Piter.TV