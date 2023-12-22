Конку на Васильевском острове выставили на продажу

Объект обладает необходимой инфраструктурой, такой как проводка электричества, камеры и сливные системы. Реставрацию памятника проводили в мастерских Владимира Тарана.

Памятник конной железной дороге, который находится рядом со станцией метро "Василеостровская" в Петербурге, выставлен на продажу за 5 млн рублей. В состав лота также входит готовый бизнес – кофейня. Согласно объявлению на платформе по размещению объявлений данный объект уже находится на этом месте в течение 20 лет. Однако город не удовлетворен размещением этого памятника и решил его продать как экспонат или павильон.

Объект обладает необходимой инфраструктурой, такой как проводка электричества, камеры и сливные системы. Реставрацию памятника проводили в мастерских Владимира Тарана. Однако конка может быть использована и по своему прямому назначению, а именно, в качестве кофейни. Вероятно, коллекционеры, ценящие историю и народные памятники, захотят сохранить этот объект для себя.

Сам вагончик поезда здесь появился в 2004 году, а в последующие годы рядом с ним были установлены скульптуры лошадей, а позже и кучера. Долгое время здесь также можно было приобрести билеты на поезд, пока в 2022 году вагончик не был переделан в кофейню.

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Фото: Piter.TV