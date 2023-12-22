Участок с фундаментом дома Ломоносова на Васильевском острове выставили на продажу

Эксперты считают, что будущий инвестор получит лишь 1,3 тыс. кв.м. для строительства.

Участок с фундаментом дома Ломоносова на 2-й линии Васильевского острова выставлен на продажу. В краткосрочной перспективе на его месте планируется строительство нового жилого комплекса. По информации издания "Деловой Петербург", на данный момент участок находится в бессрочном пользовании Российского государственного педагогического университета имени Герцена (РГПУ). На нём расположены два административных здания, построенные в 1917 году, которые в настоящее время нельзя сносить, пока не будет доказано их аварийное состояние. Вопрос окончательного решения возложен на городские власти.

Участок также содержит фундамент дома Ломоносова, известный также как "Бонов дом". Он был возведен в конце 1720-х - первой половине 1730-х годов, но во время блокады здание было разобрано. Если пройти вглубь участка, можно увидеть, что он также затрагивает фундамент лаборатории Ломоносова, которую намеревались воссоздать, но эти планы до сих пор не были осуществлены.

Эксперты считают, что будущий инвестор получит лишь 1,3 тыс. кв.м. для строительства. Оставшиеся 400 кв.м. занимают объекты культурного наследия, примерно столько же - охраняемые постройки.

Ранее мы сообщили о том, что здания из ансамбля Трезини на Университетской набережной выставили на продажу.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)