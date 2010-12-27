Билеты на матчи ЧМ-2018 начнут продавать 14 сентября

Международная федерация футбола назвала день, когда откроются продажи билетов на Чемпионат мира по футболу 2018 года. По информации пресс-службы ФИФА, купить билеты можно будет уже с четверга, 14 сентября. Приобрести проходки на матчи можно будет только на официальном сайте федерации, как это было с билетами на Кубке конфедерации.
Продажи билетов будут проходить в два этапа. Первый период с 14 сентября по 12 октября и с 16 по 28 ноября. Затем второй этап с 5 декабря 2017 по 31 января 2018 года, а также с 13 марта по 3 апреля.
Ранее стало известно, что билеты на Чемпионат мира 2018 по футболу в самой дешевой категории будут стоить: на матчи группового этапа – 1280 рублей, на открытие – 3200 рублей, на 1/8 финала – 2240, четвертьфинальные и матчи за третье место – 3808 рублей, на полуфиналы 4480 рублей, а на финал – 7040 рублей.