Билеты на матчи ЧМ-2018 начнут продавать 14 сентября

В четверг, 14 сентября, стартуют продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Купить билеты можно только на сайте ФИФА.

Международная федерация футбола назвала день, когда откроются продажи билетов на Чемпионат мира по футболу 2018 года. По информации пресс-службы ФИФА, купить билеты можно будет уже с четверга, 14 сентября. Приобрести проходки на матчи можно будет только на официальном сайте федерации, как это было с билетами на Кубке конфедерации.

Продажи билетов будут проходить в два этапа. Первый период с 14 сентября по 12 октября и с 16 по 28 ноября. Затем второй этап с 5 декабря 2017 по 31 января 2018 года, а также с 13 марта по 3 апреля.

Ранее стало известно, что билеты на Чемпионат мира 2018 по футболу в самой дешевой категории будут стоить: на матчи группового этапа – 1280 рублей, на открытие – 3200 рублей, на 1/8 финала – 2240, четвертьфинальные и матчи за третье место – 3808 рублей, на полуфиналы 4480 рублей, а на финал – 7040 рублей.