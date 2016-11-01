Продажи алкоголя резко подскочили перед Новым годом

Петербург входит в список лидеров среди производителей игристых вин в России.

В преддверии наступления нового года в России были подведены итоги продаж игристых вин и шампанского. Согласно данным, опубликованным на портале spb.aif.ru, доля этих напитков составляет 6% от общего объема реализованной алкогольной продукции. Более того, продажи в этом году выросли на 10% по сравнению с 2022 годом.



В последнее время также наблюдается рост объема производства отечественных игристых вин, и Петербург входит в список лидеров среди производителей в России. Наибольшее количество шампанского производится в южном федеральном округе (65%) и северо-кавказском федеральном округе (17%). На третьем месте располагается северо-западный федеральный округ, где объем производства составляет 14%. Город-герой Санкт-Петербург является лидером этого региона, занимая 86% доли от всего объема производства округа.

Отечественные игристые вина теперь занимают практически 70% винного ассортимента в магазинах РФ, а долю тихих вин составляет чуть больше 50%, рассказал статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью РИА Новости.

Фото: Pxhere