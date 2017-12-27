Продавца пиратских дисков из Ленобласти могут отправить в тюрьму на 6 лет

Мужчина нанес правообладателям ущерб в 4,5 млн рублей.

В нарушении авторских прав обвиняют жителя Тихвина, который продавал нелицензионные диски с фильмами и музыкой.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области рассказали, что следователи Тихвинского района завершили проверку в отношении 49-летнего предпринимателя. Местный житель продавал пиратские MP3 и DVD, на которых были записаны фильмы и музыка.

В ходе расследования стало ясно, что ущерб правообладателям был оценен в 4,5 млн рублей. Дело уже направлено в суд. Мужчине грозит шесть лет лишения свободы.