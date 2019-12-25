Продавать проездные билеты на пригородные электрички будут только пассажирам в масках

Оплачивать проезд лучше бесконтактными способами.

Оформлять проездные документы на поезда пригородного сообщения в билетных кассах будут только пассажирам, использующим средства индивидуальной защиты. Об этом предупредила пресс-служба АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

Такое решение было принято для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Пассажирам рекомендуют оплачивать проезд бесконтактными способами как в кассах, так и в терминалах, мобильных приложениях "Пригород" и "РЖД Пассажирам".

Напомним, что соблюдать масочно-перчаточный режим необходимо также и в других видах общественного транспорта.

Фото: Piter.TV