Продавать проездные билеты на пригородные электрички будут только пассажирам в масках

Оформлять проездные документы на поезда пригородного сообщения в билетных кассах будут только пассажирам, использующим средства индивидуальной защиты. Об этом предупредила пресс-служба АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".
Такое решение было принято для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Пассажирам рекомендуют оплачивать проезд бесконтактными способами как в кассах, так и в терминалах, мобильных приложениях "Пригород" и "РЖД Пассажирам".
Напомним, что соблюдать масочно-перчаточный режим необходимо также и в других видах общественного транспорта.
Фото: Piter.TV
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