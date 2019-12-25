Проценко заявил о снижении числа пациентов с коронавирусом в РФ

По его словам, это произошло благодаря вакцинации.

Главный врач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в последнее время в России наблюдается снижение числа заболевших и госпитализированных из-за коронавируса. Об этом он сказал в беседе с "РИА Новости".

Мы видим снижение количества новых случаев, видим снижение госпитализированных пациентов в различных регионах. Может быть немного растянуто во времени. Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке

Специалист подчеркнул, что в российской столице снижения числа больных COVID -19 произошел раньше, чем было рассчитано, а в субъектах страны данная тенденция сдвинулась на неделю. Проценко выразил уверенность, что такая тенденция является следствием формирования иммунитета после прохождения курса вакцинации.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения оценили сроки одобрения вакцины "Спутник V".

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