По его словам, речь идет даже не о ремонте медучреждений и новом оборудовании.

Главврач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в России надо разработать новый стандарт оказания первичной медпомощи. Он подчеркнул, что новый стандарт должен быть построен на принципе пациентоцентричности.

Врач сказал, что первичная медпомощь – лицо здравоохранения. Это значит, что во многом впечатление о всей системе здравоохранения складывается из того, насколько профессиональной сработает терапевт, а также врач общей практики и фельдшер.

Я уверен, что нам в настоящее время нужно разработать новый общероссийский стандарт первичной медицинской помощи, что, кстати, реализовано в Москве, как пример, - сказал Проценко в ходе стратегической сессии "Единой России", посвященной теме здравоохранения.

По словам Проценко, поменяться должны сами врачи. Он отметил, что принцип пациентоцентричности это когда все процессы крутятся не вокруг амбулаторной карты, консилиумов или обсуждения, а вокруг самого пациента. Проценко считает, что без цифровых решений совершенствования данной системы добиться будет нельзя.

Видео: ВКонтакте / ЕДИНАЯ РОССИЯ