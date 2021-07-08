Врач объяснил как влияет инфекция на организм пожилых пациентов.

Главный врач 40-ой больницы в Коммунарке Денис Проценко предупредил о фатальности осложнений COVID-19 во время жары. Такое заявление доктор сделал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". Специалист подчеркнул, что особой угрозе в жару подвергаются пожилые пациенты с инфекцией.

Жара и ковид - это очень плохое сочетание. Еще раз говорю, если нетяжелое течение ковида, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов. Поэтому, чтобы минимизировать факторы риска, нужно вакцинироваться. Денис Проценко, медик

Эксперт напомнил, что в Коммунарке сейчас лечится много пожилых граждан, которые поступают с нетяжелым протеканием ковида. При этом у них развивается тяжелое состояние и--за высоких температур, обезвоживания, появлением дополнительного риска формирования тромбоза.

Проценко выразил надежду, что следующей волны COVID удастся избежать.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE