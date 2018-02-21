  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Роспотребнадзоре рассказали о возможных осложнениях после гриппа
Сегодня, 18:41
181
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Роспотребнадзоре рассказали о возможных осложнениях после гриппа

0 0

Основной причиной смертельных исходов от гриппа является пневмония.

В Роспотребназдоре рассказали об осложнениях, которые могут быть вызваны гриппом. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба ведомства. 

По данным ведомства, осложнения могут затронуть любой орган или систему организма. Основной причиной смертельных исходов от гриппа является пневмония. Её главная особенность — колоссальная летальность до 40%.

Помимо этого, может быть поражение центральной нервной системы это проявляется менингеальным синдромом, спутанным сознанием, головной болью и рвотой. Специалисты рекомендуют не заниматься самолечением и при первых симптомах гриппа обратиться к медикам. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: грипп, осложнения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии