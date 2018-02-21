В Роспотребнадзоре рассказали о возможных осложнениях после гриппа

Основной причиной смертельных исходов от гриппа является пневмония.

В Роспотребназдоре рассказали об осложнениях, которые могут быть вызваны гриппом. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, осложнения могут затронуть любой орган или систему организма. Основной причиной смертельных исходов от гриппа является пневмония. Её главная особенность — колоссальная летальность до 40%.

Помимо этого, может быть поражение центральной нервной системы это проявляется менингеальным синдромом, спутанным сознанием, головной болью и рвотой. Специалисты рекомендуют не заниматься самолечением и при первых симптомах гриппа обратиться к медикам.

Фото: Piter.tv

