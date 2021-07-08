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Проценко выразил надежду, что следующей волны COVID удастся избежать

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Главврач больницы в Коммунарке назвал фактор, который может сдержать распространение инфекции по стране.

Главный врач подмосковной больницы под номером 40 в Коммунарке Денис Проценко выразил надежду, что следующей волны коронавируса в России удастся избежать. Такое заявление медик сделал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". Специалист надеется на то, что важную роль в борьбе с распространением инфекции сыграет массовая вакцинация населения.

Я надеюсь, что следующей волны не будет, потому что вакцинация себя проявит.

Денис Проценко, доктор

Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE

Теги: денис проценко, коммунарка, новая волна
Категории: Здоровье, Общество, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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