Проценко выразил надежду, что следующей волны COVID удастся избежать

Главврач больницы в Коммунарке назвал фактор, который может сдержать распространение инфекции по стране.

Главный врач подмосковной больницы под номером 40 в Коммунарке Денис Проценко выразил надежду, что следующей волны коронавируса в России удастся избежать. Такое заявление медик сделал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". Специалист надеется на то, что важную роль в борьбе с распространением инфекции сыграет массовая вакцинация населения.

Я надеюсь, что следующей волны не будет, потому что вакцинация себя проявит. Денис Проценко, доктор

Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE