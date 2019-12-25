Проблемный долгострой ЖК "Новая Каменка" полностью ввели в эксплуатацию

ЖК "Новая Каменка" насчитывает шесть многоэтажных жилых домов эконом класса.

В Приморском районе Петербурга ввели в эксплуатацию последний проблемный объект в ЖК "Новая Каменка" – ЖК "На Королёва". Совсем скоро почти 500 семей получат долгожданное жилье в 21-этажном доме общей площадью 17 533 квадратных метров. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

ЖК "Новая Каменка" насчитывает шесть многоэтажных жилых домов эконом класса. Строительство началось в конце 2013 года и должно было завершиться в 2015 году. В 2015 году застройщика АО "СК РосСтрой" признали банкротом.

В декабре 2015 года в целях защиты прав участников долевого строительства была принята Концепция завершения строительства объектов СУ-155 на территории РФ. За время действия Концепции были достроены и введены в эксплуатацию все шесть корпусов ЖК "Новая Каменка".

Фото: пресс-служба Смольного