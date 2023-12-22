Петербург встал в семибалльные пробки в первый рабочий день

Заторы образовались на множестве центральных улиц города.

Движение на проезжей части в первый рабочий день после долгих праздников в Петербурге оказалось исключительно насыщенным. Пробки образовались на множестве центральных улиц города. Судя по данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы оценили в семь баллов.

Невский проспект оказался забитым не полностью, однако водителям было трудно передвигаться по районам станций метро "Адмиралтейская" и "Площадь Восстания". Также наблюдались пробки у станций "Горьковская" и "Выборгская".

Добавим, что дороги Петроградского района Северной столицы полностью окрасилась в красный цвет на карте.Машины застряли на Большом проспекте, улице Куйбышева и Кронверкской набережной.

Фото: Piter.TV