Петербург встал в семибалльные пробки в первый рабочий день

Движение на проезжей части в первый рабочий день после долгих праздников в Петербурге оказалось исключительно насыщенным. Пробки образовались на множестве центральных улиц города. Судя по данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы оценили в семь баллов.
Невский проспект оказался забитым не полностью, однако водителям было трудно передвигаться по районам станций метро "Адмиралтейская" и "Площадь Восстания". Также наблюдались пробки у станций "Горьковская" и "Выборгская".
Добавим, что дороги Петроградского района Северной столицы полностью окрасилась в красный цвет на карте.Машины застряли на Большом проспекте, улице Куйбышева и Кронверкской набережной.
Фото: Piter.TV
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