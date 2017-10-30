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На Московском шоссе собралась огромная пробка

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Вечером 30 октября на Московском шоссе скопилась огромная пробка.

Вечером 30 октября на Московском шоссе скопился приличный затор. Об этом сообщает 47 news.

По словам очевидцев, в сторону от Москвы строится дорога, работают сотрудники ДПС.

Затор тянется от поворота на Пушкин, а заканчивается после поворота на поселок Красный Бор Тосненского района Ленобласти.

По данным "Яндекс. Пробки", на 20:00 длина пробки составила около 40 км.
 

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Категории: Новости СПб

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