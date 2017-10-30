На Московском шоссе собралась огромная пробка

Вечером 30 октября на Московском шоссе скопилась огромная пробка.

Вечером 30 октября на Московском шоссе скопился приличный затор. Об этом сообщает 47 news.



По словам очевидцев, в сторону от Москвы строится дорога, работают сотрудники ДПС.



Затор тянется от поворота на Пушкин, а заканчивается после поворота на поселок Красный Бор Тосненского района Ленобласти.



По данным "Яндекс. Пробки", на 20:00 длина пробки составила около 40 км.

