Пробка на 30 км собралась из-за ДТП с грузовиками на М-10

Один из большегрузов съехал в кювет.

Трассу М-10 Москва – Санкт-Петербург полностью перекрыли несколько грузовиков. Авария произошла в районе деревни Макарово в Тверской области. Фотографии разместили в телеграм-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

На фото видно, что столкнулись три большегруза, один из них съехал в кювет. Авария полностью заняла дорожное полотно. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", затор растянулся на 30 км. Информация о пострадавших не поступала.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург