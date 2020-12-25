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Пробка на 30 км собралась из-за ДТП с грузовиками на М-10
Сегодня, 22:31
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Пробка на 30 км собралась из-за ДТП с грузовиками на М-10

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Один из большегрузов съехал в кювет.

Трассу М-10 Москва – Санкт-Петербург полностью перекрыли несколько грузовиков. Авария произошла в районе деревни Макарово в Тверской области. Фотографии разместили в телеграм-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

На фото видно, что столкнулись три большегруза, один из них съехал в кювет. Авария полностью заняла дорожное полотно. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", затор растянулся на 30 км. Информация о пострадавших не поступала. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: авария, грузовики, трасса м-10
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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