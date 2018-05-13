Призрачный поезд: под Хабаровском состав проехал сквозь лесной пожар

Горящий лес заметили около Комсомольска-на-Амуре.

В сети появилось видео из Хабаровского края, где поезд оказался в эпицентре лесного пожара.

По словам автора ролика, огонь разбушевался в лесу около Комсомольска-на-Амуре. На кадрах видно, что поезд двигался, как в тумане, а потом и вовсе наступила нулевая видимость. Машинист был вынужден включить предупредительный сигнал, чтобы никто не пострадал.

За серой мглой мужчин встретил огонь. Языки пламени поднимались на несколько метров. После команды, машинист увеличил скорость, и состав успешно преодолел огненное кольцо. В результате экстремальной поездки никто не пострадал.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на Яхтенной полыхала мясная лавка.

Видео: YouTube / Mazhara 1986