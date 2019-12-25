Около ста медиков в Петербурге начали процесс вакцинации от коронавируса

В первую очередь прививку делают анастезиологам.

Процесс вакцинации от коронавируса в Петербурге начали около ста медиков. При этом обе прививки, которые требуется сделать для защиты от COVID-19, на сегодняшний успели сделать 39 медиков. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана, передал корреспондент Piter.TV.

В первую очередь вакцинируются анастезиологи, затем ― патологоанатомы, после них ― те, кто работает в "красной зоне".

На данный момент в Петербург поступило 400 доз вакцины. Процесс требует некоторого времени, так как вторую прививку надо делать спустя некоторый интервал после первой.

Ранее петербуржцев призвали не скупать антибиотики по советам знакомых.

Фото: Piter.TV